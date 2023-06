Vasco ha commentato la foto di Victoria sul profilo Instagram di Dagospia, che ha condiviso la foto della bassista dei Maneskin. Ma alcuni fan della band non l'hanno presa bene. "Hai 71 anni, non ti vergogni?", scrive un utente. "Vasco, ma potrebbe essere tua nipote", sottolinea un altro. "Caro Vasco, è finito il tempo delle mele", proseguono i follower.

Victoria De Angelis è stata recentemente paparazzata in vacanza a Formentera con la nuova fidanzata, la modella di origini brasiliane e olandesi Luna Passos. Il settimanale "Chi" le ha immortalate tra baci e tenerezze in barca mentre sono in compagnia degli altri sulle acque spagnole. Non solo, è stata anche la stessa Victoria a condividere sui social alcuni scatti insieme alla modella nata a Rio de Janeiro e volto di alcune campagne di importanti brand.

E' finita tra Damiano e Giorgia

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. A uscire allo scoperto è stato il cantante, dopo la diffusione su TikTok di un video, immediatamente diventato virale, in cui bacia appassionatamente in discoteca un'altra ragazza. "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento", ha scritto su Instagram David.