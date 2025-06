Vasco Rossi riabbraccia lo stadio Maradona di Napoli

Mentre il rocker di Zocca è ancora impegnato nel suo tour negli stadi del "Vasco live 2025", sono state già annunciate 10 nuove date per il 2026. A essere toccate saranno altre cinque città che finora, tra i concerti del 2024 e quelli di quest'anno, non avevano ancora avuto lo show del Blasco. Si tratta di Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Il tutto mentre si avvicinano i 50 anni di carriera, da festeggiare come sempre suonando live per il suo popolo. I biglietti per "Vasco Live 2026" saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 7 luglio su vascolive.vivaticket.it.