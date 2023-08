Vasco Rossi, incontri ravvicinati nel mare pugliese: guarda con chi gioca il rocker

Il rocker gioco con una medusa nell'acqua cristallina di Castellaneta Marina in provincia di Taranto, dove sta trascorrendo le sue vacanze. Il Komandante ha postato un video sui social in cui mostra la sua disinvoltura e maestria nello sfiorare la parte superiore dell'animale, l'esombrella, che non è urticante, palleggiandolo divertito.

Sulle note di “Una splendida giornata” nel post che accompagna il video Vasco scrive "Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ieri ho giocato un po’ con le meduse... ho imparato ad accarezzarle senza farci del male e ... ora vado a camminare…sulle acque!"

Da tempo il rocker di Zocca trascorre le sue vacanze in Puglia, proprio a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto di cui è cittadino onorario dal 2021. Negli scatti condivisi nei giorni scorsi Vasco è in spiaggia e posa con i suoi numerosi fan, firmando autografi.