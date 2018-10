Vasco Brondi: "Finito il progetto Le luci della centrale elettrica"

Dopo dieci anni si spengono "Le luci della centrale elettrica", il progetto musicale di Vasco Brondi. Ad annunciarlo via social lo stesso artista, con un lungo post pubblicato su Facebook. "Tra due giorni esce il doppio disco '2008/2018 tra la via Emilia e La Via Lattea'. Con questo disco doppio per me si chiude il progetto. E arrivato il momento di alleggerirsi, di ripartire in altre direzioni e di farlo senza questo nome" si legge.