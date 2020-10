Vasco Brondi e Tre Allegri Ragazzi Morti per i lavoratori dello spettacolo

Dopo la nascita di “Per gli invisibili”, manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, arriva un nuovo evento a sostegno dei lavoratori del settore. Appuntamento il 9 ottobre in Piazza Fiume a Scandiano (RE) con i concerti di Vasco Brondi e i suoi "Talismani per tempi incerti" e dei Tre Allegri Ragazzi Morti.