Usa, serata Oscar senza presentatore: prima volta in 30 anni

Per la prima volta in 30 anni la cerimonia degli Oscar, il prossimo 24 febbraio, non avrà un presentatore ufficiale: a rendere nota la decisione dell'Academy è stata la Abc, che trasmette l'evento. La notizia dopo settimane di incertezza seguite al passo indietro fatto dal comico Kevin Hart, travolto dalle polemiche per alcuni tweet omofobi del passato. L'unico precedente di una cerimonia degli Oscar senza presentatore ufficiale risale al 1989.