Usa, morto Robert Hunter: fu il paroliere dei Grateful Dead

E' morto a Los Angeles all'età di 78 anni Robert Hunter, storico autore dei testi dei Gratful Dead oltre che di altri famosi cantanti come Bob Dylan. A darne notizia è Mickey Hart, batterista della band. Polistrumentista eclettico, esperto di chitarra, violino, violoncello e tromba, Hunter non è mai apparso sul palco con i Grateful Dead per i quali ha scritto successi del calibro di "Truckin", "Uncle John's Band", "Box of Rain" e "Ripple".