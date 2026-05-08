Arriva a ottobre nei teatri italiani "Gloria il Musical", che celebra l'iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Per il ruolo della protagonista, Gloria, dopo un lunghissimo casting è stata scelta la 24enne Valeria Mancini, originaria di Foligno (Perugia), "Seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante: ho visto tanti talenti davvero preparati e il numero di candidati che si sono proposti è straordinario - afferma Umberto Tozzi - È bello vedere come giovani artisti siano riusciti a interpretare e fare proprie le mie canzoni. Di Valeria mi ha colpito subito l'autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità".
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La nuova Gloria "Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me. Interpretare Gloria mi emoziona anche perché, per la prima volta, il personaggio impresso nell'immaginario di tantissimi grazie alla hit di Umberto Tozzi avrà un volto - racconta Valeria Mancini - Mi sento molto vicina a Gloria: è una ragazza semplice, determinata e sognatrice, che rincorre il proprio sogno con tenacia e resilienza". Gloria è una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra, tuttavia, con quello del padre, desideroso di vederla impiegata, come da tradizione, nell'azienda di famiglia. In contrasto con le sue visioni e guidata dall'amore infinito per la musica, Gloria prenderà la decisione di allontanarsi dalle sue origini e da una strada apparentemente già tracciata, per inseguire con determinazione il suo obiettivo.
Una favola moderna
Una storia che, attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, racconta un percorso umano e artistico, di crescita e scoperta di sé, ma anche di messa in discussione delle proprie certezze, sulle note delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese. Il musical toccherà le principali città del nostro Paese, partendo dal 23 ottobre (fino al 1° novembre) dal Teatro Arcimboldi di Milano, per poi arrivare dal 20 al 22 novembre al Teatro Comunale di Vicenza, dal 16 dicembre al 10 gennaio all'Auditorium della Conciliazione di Roma, dal 22 al 24 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna, dal 5 al 7 febbraio al Politeama Rossetti di Trieste, dal 13 al 14 febbraio al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia) e il 27 e il 28 febbraio al Teatro Team di Bari. Presto in prevendita le date di Torino, dal 5 al 9 novembre al Teatro Alfieri.