Arriva a ottobre nei teatri italiani "Gloria il Musical", che celebra l'iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Per il ruolo della protagonista, Gloria, dopo un lunghissimo casting è stata scelta la 24enne Valeria Mancini, originaria di Foligno (Perugia), "Seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante: ho visto tanti talenti davvero preparati e il numero di candidati che si sono proposti è straordinario - afferma Umberto Tozzi - È bello vedere come giovani artisti siano riusciti a interpretare e fare proprie le mie canzoni. Di Valeria mi ha colpito subito l'autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità".