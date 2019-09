Ultimo festeggia il disco di platino di "Piccola stella" suonando a Fiumicino

Il successo di Ultimo non si ferma. Il cantautore romano, a nove mesi dall'inizio del suo primo tour negli stadi, può godersi già i sold out per le date di Milano e Firenze. Ma anche il presente è ricco di soddisfazioni. E così anche "Piccola stella", ultimo singolo estratto dall'album "Tutto colpa delle favole", è stato certificato Platino. Per celebrare la cosa Ultimo l'ha suonata al piano all'aeroporto di Fiumicino, in attesa del volo per l'America.