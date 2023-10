L'atmosfera

I 300 biglietti erano stati polverizzati in meno di un minuto, con decine di fan che sono accorsi da varie parti della capitale inglese come anche dall’Italia, alcuni di questi partiti anche senza un biglietto o certezza di entrare, tanta la voglia di non mancare a quest’appuntamento unico nel suo genere. Per una sera, a illuminare l’entrata di Ultimo sul palco non è stata una distesa infinita di lucine rette da migliaia di fan in visibilio, ma l’applauso avvolgente di un piccolo pub, una dimensione nuova ed essenziale che l’artista ha abbracciato per poter guardare tutti negli occhi, raccontare storie, riscoprire qualche perla più rara del suo repertorio e condividere con i presenti la gioia di un’improvvisazione.







Il concerto

La serata ha visto tre diversi momenti: il set in solitaria chitarra e voce ha scaldato fin dai primi istanti il pub preparando il pubblico all’ingresso sul palco del fedele maestro Pierlu, che ha accompagnato Ultimo alla chitarra per i successivi cinque brani, prima di lasciarlo di nuovo solo per il gran finale da brividi, piano e voce. Un’ultima emozione prima di congedare il pubblico: il cantautore ha regalato a un fan la sua chitarra autografata con impressa la data londinese a rimarcare l’unicum dell’evento.