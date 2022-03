Ucraina, la provocazione shock del pianista russo Berezovsky lascia tutti interdetti: "Stacchiamo l'elettricità a Kiev"

La provocazione shock del famoso pianista russo Boris Berezovsky a porre fine al sostegno all'Ucraina e a interrompere l’elettricità per accelerare il suo assedio ha suscitato indignazione nel mondo musicale: "Capisco che abbiamo pietà di loro, che facciamo le cose con delicatezza, ma non potremmo smettere di prenderci cura di loro, assediarli e staccare la loro elettricità?", ha detto la star mondiale del mondo del pianoforte durante un talk show sul canale federale pro-Cremlino Pervy Kanal qualche giorno fa, specificando che stava parlando di Kiev.

Al che un soldato partecipante al programma televisivo ha risposto che "non possiamo creare una catastrofe umanitaria con le nostre stesse mani". Il pianista e direttore d'orchestra Lars Vogt, direttore musicale dell'Orchestre de chambre de Paris, ha reagito con forza su Twitter: "Non posso credere a queste parole del mio ex amico Boris B. Ma le sento dalla sua stessa bocca. La nostra amicizia è ufficialmente finita.

La pianista venezuelana Gabriela Montera ha parlato di "enorme delusione" su Twitter, aggiungendo che "la grandezza musicale e l'empatia non vanno sempre di pari passo". "Va oltre il cinismo", ha reagito la conduttrice finnico-ucraina Dalia Stasevska.

Boris Berezovsky, 53 anni, ospite fisso di festival e sale da concerto in Francia, come il Festival pianistico internazionale di La Roque-d'Anthéron (sud della Francia) o il Théâtre des Champs-Elysées, a Parigi, ha anche affermato che "quello che dicono i media occidentali è una pura bugia".



"Dobbiamo vincere questa guerra e poi costruire qualcosa di buono e di carino in casa, in questo Paese (...) Alla fine la verità arriverà alla gente, ne sono convinto, passerà un anno e la verità arriverà a prevalere", ha affermato il vincitore del Concorso Internazionale Ciajkovskij nel 1990.