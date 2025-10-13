Ucciso in prigione Ian Watkins, ex frontman dei Lostprophets

Watkins era stato già gravemente ferito nel 2023, mentre si trovava nella stessa prigione definita anche "Monster Mansion", ma era sopravvissuto. L'ex fidanzata del cantante, Joanne Mjadzelics, ha dichiarato in esclusiva al Daily Mail, di essere sorpresa che ci sia voluto così tanto tempo prima che l'uomo venisse ucciso. "È la seconda volta che qualcuno gli taglia la gola. Mi aspettavo che succedesse prima. È lì dentro da quasi 13 anni. È stato un grande shock, ma mi sorprende che non sia successo prima. Aspettavo da sempre questa telefonata". La Mjadzelics, che ha contribuito a smascherare l'ex, ora soffre di disturbo da stress post-traumatico e di autolesionismo dopo essere stata più volte vittima di Watkins. "Fin dal primo giorno in cui è entrato in prigione, ha iniziato a camminare con un bersaglio sulla schiena", ha detto la donna e ha poi aggiunto: "Ho sempre avuto paura che lui potesse uscire e rintracciarmi o qualcosa del genere, quindi questo è un sollievo". L'ex fidanzata di Watkins ha poi rivolto un pensiero ai genitori delle vittime: "Le famiglie di quelle povere vittime saranno in festa oggi. Se n'è andato e loro saranno sollevati quanto me. Forse ora inizierà una nuova parte della mia vita. L'uomo di cui mi sono innamorata non è mai esistito. Mi ha manipolata e quell'uomo che è morto oggi in prigione era uno sconosciuto per me. Non l'ho mai amato, ha solo recitato una parte".