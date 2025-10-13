Ucciso in prigione Ian Watkins, ex frontman dei Lostprophets

Il cantante e musicista gallese, fondatore del gruppo rock, era stato arrestato nel 2013 per reati sessuali su minori
Ian Watkins, cantante e musicista gallese, fondatore dei Lostprophets, è stato ucciso nel carcere di Wakefield, in Inghilterra. L’ex frontman del gruppo rock, stava scontando una pena di 29 anni, da quando, nel 2013 era stato arrestato per aver commesso reati sessuali ai danni di minori e per il tentato stupro della figlia neonata di un fan. Il rocker è stato aggredito mortalmente con un coltello da due detenuti, Rashid Gedel, 25 anni, e Samuel Dodsworth, 43 anni, che sono già comparsi davanti alla Corte dei Magistrati di Leeds, come riporta la BBC.
Watkins era stato già gravemente ferito nel 2023, mentre si trovava nella stessa prigione definita anche "Monster Mansion", ma era sopravvissuto. L'ex fidanzata del cantante, Joanne Mjadzelics, ha dichiarato in esclusiva al Daily Mail, di essere sorpresa che ci sia voluto così tanto tempo prima che l'uomo venisse ucciso. "È la seconda volta che qualcuno gli taglia la gola. Mi aspettavo che succedesse prima. È lì dentro da quasi 13 anni. È stato un grande shock, ma mi sorprende che non sia successo prima. Aspettavo da sempre questa telefonata". La Mjadzelics, che ha contribuito a smascherare l'ex, ora soffre di disturbo da stress post-traumatico e di autolesionismo dopo essere stata più volte vittima di Watkins. "Fin dal primo giorno in cui è entrato in prigione, ha iniziato a camminare con un bersaglio sulla schiena", ha detto la donna e ha poi aggiunto: "Ho sempre avuto paura che lui potesse uscire e rintracciarmi o qualcosa del genere, quindi questo è un sollievo". L'ex fidanzata di Watkins ha poi rivolto un pensiero ai genitori delle vittime: "Le famiglie di quelle povere vittime saranno in festa oggi. Se n'è andato e loro saranno sollevati quanto me. Forse ora inizierà una nuova parte della mia vita. L'uomo di cui mi sono innamorata non è mai esistito. Mi ha manipolata e quell'uomo che è morto oggi in prigione era uno sconosciuto per me. Non l'ho mai amato, ha solo recitato una parte".
Nel 2013, Watkins è stato condannato a 14 e 15 anni di carcere consecutivi per aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 13 anni e per aver tentato di stuprare un neonato di 11 mesi. È stato inoltre condannato per altri 11 reati presso la Cardiff Crown Court, tra cui diffusione di immagini a carattere pedopornografico. In seguito a questo avvenimento, nell'ottobre 2013 i componenti dei Lostprophets hanno annunciato lo scioglimento del gruppo. Il 26 novembre 2013 Watkins ha ammesso di essere stato autore degli abusi di cui era stato accusato, il successivo 18 dicembre, è stato condannato a 35 anni per pedofilia, di cui 6 da scontare in libertà vigilata.
Anche due dei suoi coimputati, noti come Madre A e Madre B, genitrici dei bambini da lui aggrediti, sono state condannate rispettivamente a 14 e 17 anni di carcere.
Durante la sentenza, il giudice Royce ha detto alle due donne e a Watkins: "Coloro che sono comparsi in questi tribunali per molti anni, vedono qui un gran numero di casi orribili. Questo caso apre però nuove strade. Qualsiasi persona perbene... proverà shock, repulsione e incredulità." Il giudice aveva aggiunto che Watkins aveva dimostrato una "totale mancanza di rimorso" e aveva un'"influenza corruttrice", prima di aggiungere che il cantante rappresentava un rischio significativo per il grande pubblico, in particolare per le donne con bambini piccoli.