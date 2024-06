Triennale Estate nasce nel 2020 per offrire alla città e ai visitatori di Triennale una proposta culturale sfaccettata e inclusiva, in grado di accompagnare le mostre in corso nel Palazzo dell’Arte e di parlare a pubblici ampi ed eterogenei, dagli addetti ai lavori alle nuove generazioni, fino alle famiglie Arrivato alla sua quinta edizione, il progetto, a cura di Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program di Triennale, è stato sviluppato in maniera corale con la presidenza e con tutto il comitato scientifico dell'istituzione – Umberto Angelini per teatro, danza, performance, Nina Bassoli per architettura, rigenerazione urbana, città, Marco Sammicheli per design, moda, artigianato – alimentando così uno scambio e dialogo tra tutte le discipline di Triennale e rendendo il Palazzo dell’Arte un luogo di dialogo, confronto, scambio e aggregazione.