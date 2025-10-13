Torna Transmissions Festival con un omaggio a "Deserto rosso" di Antonioni

Tra gli artisti internazionali in arrivo a Ravenna l’americano Stephen O’Malley, architetto sonoro e fondatore dei leggendari Sunn O))), maestro del drone/doom; il sestetto libanese Sanam, con il suo amalgama unico di psichedelia, jazz, canto tradizionale arabo e poesia contemporanea, in uscita a settembre su Constellation Records con il secondo disco "Sametou Sawtan"; il cantautore texano Micah P. Hinson, straordinario autore di ballate folk scabre e narrativamente dense, tra confessione e resistenza romantica; la musicista, filmaker e scrittrice irlandese Hilary Woods, a Transmissions in una delle sue rare esibizioni live (unica data italiana) per presentare il suo ultimo album "Night CRIÚ" in uscita a fine ottobre per Sacred Bones; Index For Working Musik, quintetto londinese che scava nel post-punk e nell’art-rock con una tensione lirica e desertica (il nuovo album "Which Direction Goes The Beam" è uscito ad aprile per Tough Love Records); WOW, gruppo cult della scena romana con le sue canzoni notturne e sensuali venate di psichedelia.