SPETTACOLO DI LUCI E COLORI 13 luglio 2019 11:45 Tra rock e musical: i Muse travolgono San Siro con il loro show "da fantascienza" Prima data trionfale del "Simulation Theory Tour" della band di Matt Bellamy

Debutto trionfale, e non sarebbe potuto essere altrimenti, per il "Simulation Theory Tour" dei Muse, che tocca il nostro Paese per tre date. Nella prima allo stadio di San Siro il gruppo inglese ha fatto centro con uno spettacolo tra il concerto rock e il musical, con visual imponenti, coreografie sul palco e un gigantesco cyborg, con una scaletta costruita in maniera equilibrata tra i brani dell'ultimo album "Simulation Theory" e i successi storici.

Non importa quanto l'ultimo album possa essere piaciuto, quanto abbia venduto, quanto sia influente nella storia del gruppo. Quando i Muse arrivano con il loro spettacolo live è un'occasione da non perdere. Perché in quanto a spettacolarità (non fine a se stessa) la band di Matt Bellamy non è seconda a nessuno. E questa volta la curiosità era doppia perché con un lavoro incentrato sulla realtà virtuale e su richiami alla fantascienza anni 80 (e non a caso in attesa dell'inizio dello show è stato diffuso il tema principale di "Stranger Things”), il potenziale spettacolare era altissimo.



E sin dall'inizio le premesse vengono confermate. Quattordici ballerini, con maschere e giubbotti luminosi e tromboni, entrano sul palco portandosi ai bordi del palchetto posto in mezzo al prato, sulle note di una versione alternativa di "Algorithm". E da lì emerge Matt Bellamy, mentre Chris Wolstenholme e Dominic Howard sono ai lati del palco principale. L'attacco è subito a tutto rock con "Pressure" e "Psycho" che picchiano duro. L'impianto scenico è imponente e di grande effetto ma curiosamente più tradizionale rispetto a quello che ci avevano abituati. Un enorme maxischermo con visual dagli effetti 3D e un impianto luci superlativo non provocano lo stesso effetto di stupore suscitato dal precedente live a San Siro del 2010 (con una sorta di astronave che si materializzava nello stadio) o dal futuristico spettacolo con i droni di tre anni fa. Qui ci sono spesso piuttosto accenti da musical, come la presenza dei ballerini che incarnano diversi ruoli, dimostra. In "Break It To Me" sono degli esploratori che, appesi a ganci metallici, volteggiano nel vuoto e camminano sul maxi schermo armati di torcia, sfidando la forza di gravità.