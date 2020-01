Torna Musica Nuda con "Il viaggio straordinario" | Guarda il video in anteprima

Arriva in radio il 24 gennaio " Il viaggio straordinario ", il nuovo singolo di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, con la formazione Musica Nuda . Scritta da Tony Canto, è la canzone di chiusura dello spettacolo "Turandò" che vede protagonisti proprio i Musica Nuda e che ha debuttato il 17 gennaio. Il brano parla del viaggio, inteso come viaggio musicale, di vita, di avventura e di scoperta. Tgcom24 vi offre il video in anteprima .

"Con Tony Canto ci lega una lunga amicizia sia personale che artistica – raccontano i Musica Nuda - non a caso Tony aveva già scritto canzoni molto belle per noi (ad esempio "Leggera" e "Condizione Imprescindibile" inclusi nell’album "Leggera" del 2017). Qualche tempo fa ci ha spedito questo brano e ce ne siamo subito innamorati. Abbiamo seguito la natura del brano che in qualche modo ci riporta al sapore dei brani scritti alla fine degli anni 60, dove in programmi tv come "Senza Rete” l’orchestra suonava dal vivo, accompagnando i vari artisti che si alternavano sul palco".

"Ecco perché affidandoci alle sapienti mani di Tony Brundo, che ha curato l’orchestrazione, abbiamo deciso di vestire un po’ la nostra "musica nuda” - continuano -. Avevamo il brano in un cassetto e quando abbiamo letto la Turandò riscritta da Marta Dalla Via, regista e autrice del testo teatrale, ci siamo accorti che "Il viaggio straordinario" era una canzone perfetta per concludere il nuovo spettacolo che abbiamo appena messo in scena".

