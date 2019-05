Torna "Platone - La caverna dell'informazione": appuntamento speciale per la terza "Wondy Night"

Torna al Teatro Manzoni l'attualità vista in modo spiazzante e irriverente di "Platone – La caverna dell'informazione". Ma quella che andrà in scena il 4 giugno alle 20:45 sarà una versione speciale, gemellata con la "Wondy Night", serata di cabaret organizzata ogni anno dall'associazione "Wondy Sono Io" che diffonde la cultura della resilienza. Per una sera sul palco alcuni dei migliori artisti comici in circolazione guidati da Leonardo Manera, mattatore dello spettacolo.

Suonerà dal vivo la band de “Gli Inadatti” con Alessandro Carlà, Elisabetta Cois, Stefano Melchiorre, Eugenio Mori e Marco Rampoldi. Sul palco anche il giornalista di Radio 24 e presidente dell’associazione “Wondy Sono Io” Alessandro Milan. Una serata tutta da ridere organizzata dall’associazione creata in memoria di Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice scomparsa nel 2016, diventata nota con il nome di Wondy dopo la pubblicazione del libro "Wondy, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro" (Rizzoli, 2014).



La risata come forma di resilienza per affrontare le difficoltà della vita, così come aveva fatto Francesca/Wondy durante gli anni in cui ha convissuto il cancro.