Torna Lady Gaga: venerdì esce il nuovo singolo "Stupid Love"

Dopo l'Oscar e la prova da attrice con "A Star is Born", Lady Gaga è pronta a tornare dai suoi "little Monsters" con un album di inediti nuovo di zecca e il primo assaggio lo avranno venerdì con il brano "Stupid Love" . Lo ha annunciato via social la stessa popstar, pubblicando la foto di un cartellone pubblicitario del singolo.

L'ultimo disco "Joanne" risale al 2016 e in questi quattro anni la Gaga ha cambiato nuovamente pelle, sia a livello professionale che privato, Nel 2019 è stata infatti candidata all'Oscar come miglior attrice per il film "A Star Is Born", al fianco di Bradley Cooper, e ha vinto la preziosa statuetta come miglior canzone originale per "Shallow".

E se la sua carriera negli ultimi anni è decollata, allargandosi anche al cinema, la sua vita privata ha avuto alti e bassi, Dopo l'addio a Christian Carino, ad un passo dalle nozze, si è vociferato di un flirt con Bradley Cooper su cui i due hanno giocato anche durante la notte degli Oscar. Ora la Germanotta sembra aver ritrovato la serenità al fianco dell'imprenditore Michael Polansky. Sarà proprio lui il suo "Stupid Love"?

