Torna il "Giffoni Film Festival" con tante stelle internazionali e l'anteprima de "Il re leone"

L'edizione di quest'anno è stata presentata al Museo Archeologico Nazionale di Paestum alla presenza del patron del Festival nonché direttore del "Giffoni Experience" Claudio Gubitosi, Pietro Rinaldi, presidente di "Giffoni Experience", i sindaci di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, e di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano; a fare gli onori di casa è stato il direttore del Parco Archeologico Nazionale di Paestum Gabriel Zuchtriegel, che ha accompagnato gli ospiti, compresa una nutrita delegazione di studenti delle scuole locali, attraverso le sale museali, in un tour originale e molto apprezzato.



Oltre all'attesa versione live action del classico Disney diretta da Jon Favreau, ci sarà lo spin-off della serie cult "Men in black: International", in programma il 19 luglio, e "Batman: Hush", in programma il prossimo 26 luglio. Tra gli ospiti attesi, l'attore statunitense Woody Harrelson, protagonista di pellicole come "Assassini nati", "Proposta indecente" e "Non è un paese per vecchi". E ancora, Charlie Heaton e Natalia Dyer, tra i protagonisti della serie Netflix "Stranger Things"; Elle Fanning, tra le protagoniste dell'ultima pellicola di Woody Allen "A Rainy day in New York"; Evan Peters, conosciuto per i suoi ruoli nella serie "American Horror Story". E poi, Ludovica Nasti e Elisa del Del Genio, le due giovanissime attrici de "L'amica geniale".



"Ho viaggiato in tutta Italia - ha spiegato Claudio Gubitosi - visitando piccoli e grandi comuni, università, licei e scuole primarie, incontrando oltre 60mila studenti. Sono stati nominati cinquanta tra ragazzi e ragazze, che saranno ambasciatori di Giffoni in quasi tutte le regioni d'Italia. I dati confermano la straordinaria vitalità di questa idea, in Italia e nel mondo, e i nostri social sono i più seguiti in assoluto. Il programma che abbiamo messo insieme oggi, si presenta in tutta la sua potenza di contenuti di qualità, sempre innovativo e capace di colmare i vuoti e la fame di sapere delle nostre generazioni".