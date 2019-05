Torna "I want to like you but I find it difficult", pluralità di generi e linguaggi musicali per la rassegna alla Fondazione Prada

Fondazione Prada presenta per il secondo anno una serie di eventi musicali a Milano intitolati "I want to like you but I find it difficult". Il progetto è concepito come una serie di tre appuntamenti in programma giovedì 16 maggio, venerdì 14 giugno e venerdì 27 settembre come un tentativo di esplorare una pluralità di generi e linguaggi musicali ospitando artisti internazionali come Biosphere, Colleen, Floating Points, Helena Hauff, Maarja Nuut & Ruum, Pole, Ben UFO e Craig Richards.