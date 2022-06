"Top Gun: Maverick", gli eredi dello scrittore che ispirò il primo film fanno causa alla Paramount

La famiglia dell'autore dell'articolo che fornì la base del primo "Top Gun" ha fatto causa alla Paramount affermando che lo studio non si è peritato di procurarsi i diritti per il sequel. Il primo film con Tom Cruise era basato sul pezzo di Ehud Yonay intitolato "Top Guns", incentrato su un gruppo di piloti di caccia in una base navale.

La Paramount si era assicurata i diritti esclusivi nel 1983, subito dopo la pubblicazione. Ma secondo l'azione legale della vedova di Yonay e del figlio, presentata in un tribunale a Los Angeles, lo studio cinematografico non detiene più i diritti d'autore sulla sua storia pubblicata su una rivista all’inizio degli anni Ottanta ma che comunque ne stiano beneficiando. La rivista su cui il pezzo giornalistico è uscito aveva come proprietario lo stesso Ehud Yonay, autore dell’articolo.

Secondo i legali dell’accusa, la famiglia di Yonay aveva riacquisito i diritti nel 2020, mentre la lavorazione del sequel è andata avanti fino all'8 maggio 2021, più di un anno e mezzo dopo che i diritti sulla storia originale erano scaduti. Ai sensi della Sezione 203 del Copyright Act, gli autori possono porre fine al trasferimento dei diritti d'autore dopo 35 anni. Secondo la causa, gli Yonay affermano di aver notificato nel 2018 allo studio il fatto che stava terminando il periodo di acquisizione della licenza e che i diritti sarebbero tornati a loro nel 2020.

La produzione del sequel ha preso il via nel 2018 e il film sarebbe dovuto uscire nel 2019. Come spiega il magazine Variety, prima è stato posticipato a giugno 2020 per lungaggini legate alle sequenze di volo poi c'è stata la pandemia a causare un ulteriore slittamento di due anni. Per adesso non si conosce l'ammontare del risarcimento richiesto. Intanto però gli eredi hanno chiesto immediatamente il blocco della distribuzione sia di "Top Gun: Maverick" sia di qualsiasi altro lavoro legato al primo film.

Intanto il film è uscito per il lungo ponte del Memorial Day e da allora ha incassato quasi 550 milioni di dollari worldwide.