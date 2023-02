Tom Sizemore: morte cerebrale, la famiglia valuta il fine vita

"Lunedì i medici - ha detto il manager - hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione di fine vita. La famiglia sta ora valutando questa ipotesi e a breve verrà rilasciata un'ulteriore dichiarazione". Lago ha chiesto "privacy in questo momento difficile".

I parenti desiderano "ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e le preghiere". "Questo - ha sottolineato il manager di Tom Sizemore - è un momento molto difficile per loro".

I film di Tom Sizemore

Tom Sizemore, 61 anni di Detroit, è apparso, spesso nelle parti del duro, in vari film di azione di successo a partire dagli anni Novanta: tra questi "Heat", "Natural Born Killers", "Pearl Harbor" e "Black Hawk Down". E' stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in "L'occhio gelido del testimone" e più di recente era apparso in televisione nelle serie "Twin Peaks" e "Cobra Kai".