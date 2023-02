Tom Sizemore in gravi condizioni, l'attore di "Salvate il soldato Ryan" colpito da un aneurisma cerebrale

L'attore, 61 anni, noto per il ruolo dell'indimenticabile sergente Michael Horvarth di "Salvate il soldato Ryan" , di Steven Spielberg , dove ha recitato assieme a Tom Hanks , è stato colpito da un aneurisma cerebrale, come ha confermato il suo portavoce a "The Hollywood Reporter". E' stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a Los Angeles nelle prime ore del mattino di domenica. Alle spalle ha una lunga carriera, soprattutto in film di guerra e d'azione, ma anche un passato di dipendenze da droghe e di accuse di violenza domestica.

La carriera Conosciuto al grande pubblico anche per il ruolo del poliziotto scrittore ed assassino Jack Scagnetti nel film "Assassini nati - Natural Born Killers", Sizemore è stato anche il tenente colonnello Danny McKnight in "Black Hawk Down", il detenuto Dallas in "Sorvegliato speciale" e il rapinatore Michael Cheritto in "Heat - La sfida", accanto a Al Pacino e Robert De Niro.

Nella sua carriera l'attore ha preso parte poi anche al film drammatico "Sorvegliato speciale" (1989) accanto a Sylvester Stallone, ha recitato in "Nato il quattro luglio" (1989) con Tom Cruise, nel thriller "Blue Steel" (1990) con Jamie Lee Curtis, in "Point Break - Punto di rottura" (1991) con Keanu Reeves, "Passenger 57 - Terrore ad alta quota" (1992) accanto a Wesley Snipes.

Inoltre ha lavorato in altri film famosissimi come l'horror fantascientifico "Relic - L'evoluzione del terrore" (1997) dove recita da protagonista e nel film "Al di là della vita" (1999) con Nicolas Cage. Nel nuovo millennio appare in film come "Pianeta rosso" (2000) con Val Kilmer, "Cross" (2011) 3 "Company of Heroes" (2013).

Nel 206 ha recitato in "USS Indianapolis" con Nicolas Cage e nel 2017 nel thriller politico "The Silent Man" con Liam Neeson.

Ha lavorato anche in televisione dove ha recitato in diversi episodi di svariate serie televisive, come "China Beach", "Robbery Homicide Division" dove è protagonista, "Crash", "CSI: Miami", "Southland", "C'è sempre il sole a Philadelphia", "Hawaii Five-0", "Law & Order" e altri.

Nel 2005 l'attore ha girato anche un filmino porno uscito poi in rete il 18 agosto 2005; il nastro venne diffuso da una compagnia chiamata "ifreeLoader". Nel 2013 è uscito un libro che ripercorre tutta la vita dell'attore sia in ambito personale che cinematografico. Sizemore inoltre è il cantante della rock band Day 8. Formata nel 2002 la band ha inciso quattro canzoni prodotte dall'ex chitarrista dei Soulfly Mikey Doling; la rock band è composta inoltre da Rod Castro, Alan Muffterson, Tyrone Tomke e infine Michael Taylor. L'attore inoltre ha tre fratelli: Charlie, Aaron che fa lo scrittore e vive a Detroit e Paul attore anche lui.

Vita sentimentale Nel 1996 l'attore si è sposato con l'attrice Maeve Quinlan, ma nel 1999 è arrivato il divorzio; l'attore poi è stato fidanzato con la maitresse di Hollywood Heidi Fleiss; nel 2005 è diventato papà di due gemelli avuti dalla sua ex fidanzata Janelle McIntire; sembra inoltre che l'attore abbia avuto due brevi relazioni sentimentali con la modella e attrice inglese Elizabeth Hurley conosciuta nel 1992 sul set del film d'azione "Passenger 57 - Terrore ad alta quota" e con l'ereditiera Paris Hilton.

Problemi legali

L'attore ha avuto svariati problemi con la legge dovuti soprattutto all'abuso e possesso di droga. E' stato più volte accusato di violenza domestica e per questo anche arrestato, per poi essere sempre rilasciato su cauzione. Nel 2005 fu condannato a 17 mesi di reclusione e quattro mesi in terapia anti-droga per aver fallito ripetutamente i test anti-stupefacenti.

Sizemore venne anche arrestato perché aveva usato un pene finto inserito nei suoi boxer, pieno di un campione di urina pulita che veniva tenuto caldo e che serviva a falsificare i suoi test anti-droga. La temperatura dell'urina presa dai poliziotti che lo avevano fermato era troppo fredda perché venisse realmente dal suo corpo, così gli agenti gli avevano chiesto di abbassarsi i pantaloni. Sizemore era stato arrestato già una volta per aver provato a usare un espediente simile.

Gli ultimi arresti risalgono al 2019 per possesso di droga e nel 2020 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.