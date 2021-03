Tom & Jerry sono tornati, boom in Usa per il nuovo film

Da video

ll gatto e il topo più famosi di sempre tornano in una nuova e esilarante avventura. Il film d'avventura, animazione e live action "Tom & Jerry" è uscito in sala negli Usa (e in contemporanea su Hbo Max), e nonostante i cinema siano in gran parte chiusi ha fatto il botto. Ha debuttato lo scorso fine settimana con 13,7 milioni di dollari di box office, diventando la migliore apertura nazionale dell'anno. In Italia arriverà direttamente in digitale dal 18 marzo sulle piattaforme streaming.