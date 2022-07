Tiziano Ferro, il produttore Michele Canova confessa: "Xdono l'abbiamo copiata, abbiamo fatto la marachella"

Non è un periodo sereno per Tiziano Ferro.

Dopo aver perso la battaglia contro il fisco in cui gli sono stati pignorati 9 milioni di euro, arriva un'altra brutta notizia. E stavolta il "fuoco" è amico. Intervistato da "Rolling Stone", infatti, il produttore Michele Canova - che con il cantautore di Latina ha scritto il successo " Xdono " ha ammesso: "Non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly ("Did you ever think", ndr)".