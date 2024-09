Tiziano Ferro bacia Elodie... sulla guancia: in arrivo un nuovo singolo insieme

Il 2023 non è stato sicuramente un anno facile per Tiziano Ferro. A settembre il cantante ha annunciato il divorzio dal marito Victor, con cui era sposato dal giugno 2019. Il messaggio shock era arrivato, a sorpresa, con un lungo post pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram e rivolto ai suoi fedeli follower: "Adesso i miei bambini sono la priorità", aveva spiegato l'artista scusandosi per dover disdire tutti gli impegni presi in Italia, in particolar modo la presentazione del suo romanzo. Il 25 dicembre poi aveva postato un lungo video social in cui spiegava di trovarsi in forte difficoltà espressiva: "Ciao a tutti ragazzi. Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è un anno un po' particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica". E poi aveva proseguito dicendo: "Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po' e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare".Il cantante di Latina aveva poi continuato: "Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita - spiega - io sono qua per dirvi che sono certo che l'anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi".

Ma dall'estate in poi sembra che il cantante sia tornato a lavorare ad un nuovo album dopo l’ultimo "Il mondo è nostro", uscito nel 2022.