Tiziano Ferro augura a tutti "tanto amore" e canta piano e voce dalla sua casa "nuziale"

"Vi auguro una settimana con tanto amore", scrive Tiziano Ferro in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) in un post su Instagram e poi in un video attacca a cantare, piano e voce, "Love", brano di Musiq Soulchild, cantante neo soul statunitense. Un "karaoke" dalla sua nuova casa a Los Angeles, dove vive il suo "amore" con il neo-marito Victor Allen .

Pochi giorni fa il cantante aveva condiviso due scatti in cui posava con Tommaso Paradiso ed Emma Marrone, sempre a Los Angeles. “C’è una nuova band in città!”, aveva scritto Tiziano Ferro nel post, lasciando in sospeso la ragione del loro incontro. Secondo alcune indiscrezioni Tommaso Paradiso ed Emma Marrone potrebbero comparire come guest star nel nuovo album di Ferro, “Accetto miracoli”, in uscita il prossimo 22 novembre.



Un momento davvero magico per Ferro, che sembra al settimo cielo e più innamorato che mai del suo Victor, il quale, al rientro a casa, dopo le nozze a Sabaudia, ha trovato uno stupendo mazzo di rose e un biglietto con la frase: “Just Because XO XO”, ovvero “Solo perché... baci e abbracci”.