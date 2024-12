Svelati titolo e cover del nuovo album di Lorenzo Jovanotti

L'immagine di Jovanotti in stile "Allegro chirurgo", in boxer e con tanto di naso rosso, e una scritta: "Il corpo umano - Vol. 1". Lorenzo Jovanotti ha annunciato così, sui social, mostrandone la cover, il titolo del suo nuovo album in uscita il 31 gennaio, che anticipa anche l'avvio del nuovo tour nei palasport a marzo. "Quindici canzoni nuove. É il mio album per voi, il nonmiricordoqualesimo ed è nuovo nuovo appena nato. Manca poco. Non vedo l’ora gente!" ha scritto Jova, augurando poi a tutti buone feste: "Nel frattempo…Buone Feste! potete prenotarlo già adesso in diversi formati".