L'arresto "Ha cercato di ingerire la droga prima che gli ufficiali potessero sequestrargliela", ha scritto il capitano Q.T. Arendell nel rapporto sull'arresto.

La polizia ha potuto sequestrare alla fine "solo" due grammi di cocaina crack e poco meno di un grammo di metanfetamina. Il musicista è stato arrestato e, quando sua madre è morta a 83 anni, il 24 maggio 2023, si trovava dietro le sbarre nella prigione della contea di Brazoria, ad Angleton, in Texas. Non avendo ancora pagato la cauzione di 70mila dollari l'uomo è ancora detenuto.

Ike Turner Jr. E' uno dei due figli che Ike Turner (l'altro è Michael) ebbe dall'ex moglie Lorraine Taylor e che Tina Turner adottò dopo il matrimonio, nel 1962.

Come i suoi genitori ha intrapreso una carriera musicale, come membro della tribute band The Love Thang Band, insieme alla cantante Sweet Randi Love. Ha anche vinto un Grammy lavorando con il suo defunto padre Ike Turner nell'album del 2006 Risin' With The Blues, che ha prevalso nella categoria Best Traditional Blues Album.

Ike Jr. avrebbe anche tentato di lavorare con la madre ma, come lui stesso ha riferito in un'intervista, Ike Turner non era d'accordo e non voleva che il figlio venisse coinvolto nei progetti musicali di Tina.

"Quando mia madre e mio padre si sono separati, non voleva che lavorassi con lei e mi ha picchiato in testa con una pistola calibro 45 nichelata", aveva dichiarato Ike Jr. al DailyMail.com in un'intervista dell'agosto 2018.

Sempre in quell'occasione Ike Jr. ha anche confessato di non aver parlato con la madre adottiva per quasi due decenni.

"Tina mi ha cresciuto dall'età di due anni", ha detto. "È l'unica madre che abbia mai conosciuto. Ma non parlo con lei da Dio solo sa quando, probabilmente dal 2000". E ha aggiunto: "Mia madre sta vivendo la sua vita - ha un nuovo marito ed è in Europa. Non vuole avere niente a che fare con il passato".

Ike Jr. ha sempre difeso la reputazione di suo padre sul tema della violenza domestica che la star avrebbe subito da lui e raccontata nelle interviste rilasciate sia da Tina che da Ike, e nel film biografico di Tina Turner del 1993 "What's Love Got to Do with It".

"Mia madre e mio padre non hanno litigato più delle persone accanto a te", ha detto nell'intervista del 2018. "Penso che il loro problema fosse la sua bocca e la sua bocca - mio padre non prendeva merda da nessuno."

Ike Turner è morto per overdose di cocaina nel dicembre 2007 all'età di 76 anni, dopo essere stato tossicodipendente per decenni e essere stato arrestato per possesso di cocaina el 1989.

Il musicista era stato perseguitato per decenni dalla tossicodipendenza, compresa una pena detentiva di 18 mesi per possesso di cocaina nel 1989.

Afp





Gli altri figli di Tina Turner Tina ha avuto quattro figli: uno nato prima di incontrare Ike dalla sua reazione con il sassofonista Raymond Hill, Craig Raymond Turner, e tre avuti con Ike (uno naturale, Ronnie, e due adottati, Ike Junior e Michael). Entrambi i suoi figli naturali, Craig e Ronnie sono morti. Il 4 luglio 2018 si suicidò a 59 anni Craig Raymond Turner, primogenito della cantante, avuto a 18 anni da Raymond Hill, sassofonista della sua band Kings of Rhythm.

Il 9 dicembre 2022 il figlio Ronnie, 62 anni, morì nella casa di Los Angeles. La moglie Aida ne diede l'annuncio su Instagram. Secondo il sito del New York Post, il figlio della Turner e del secondo marito Ike Turner aveva avuto molti problemi di salute tra cui un cancro.



La morte di Tina Turner Tina Turner, icona della musica dalla voce potente e dalla presenza scenica straordinaria, è morta all'età di 83 anni. "La regina del rock 'n roll è morta serenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera", ha detto il suo portavoce. "Con lei - ha aggiunto - il mondo perde una leggenda della musica e un modello". Ha avuto una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni Sessanta ai Duemila, vendendo oltre 180 milioni di album e vincendo 12 Grammy Awards. Fra le sue hit "What's Love Got To Do With it", "Private Dancer" e "The Best".



Il matrimonio controverso con Ike Turner Il rapporto con Ike Turner (il cui nome completo è Isaac Wister), primo marito di Tina Turner fu piuttosto controverso e turbolento e, oltre che artistico, anche sentimentale. I due formarono il duo Ike e Tina Turner Revue, che ottenne il primo successo nel 1960 con il brano A Fool in Love. Poco dopo, nel 1962, Tina, che aveva solo 22 anni, e Ike si sposarono, matrimonio poi risultato nullo in quanto Ike non ottenne mai il divorzio dalla prima moglie. Per Tina fu tuttavia l'inizio di un incubo, come la star ha raccontato nel suo libro autobiografico "My Love Story" uscito nel 1981. Per sedici lunghi anni la Turner fu vittima di un uomo infedele, dipendente dalle droghe e che ha abusato di lei fisicamente, usando di tutto per farle male, da un bastone al pentolino per il caffè bollente. "Per lui ero un bancomat. Voleva controllarmi, economicamente e psicologicamente", ha raccontato l'artista e ancora: "Mi ha gettato caffè caldo in faccia, provocandomi ustioni di terzo grado. Ha usato il mio naso come un sacco da boxe così tante volte che ho potuto sentire il sangue che mi scorreva giù per la gola quando cantavo....Mi ha rotto la mascella. E io non riuscivo a ricordare com’era non avere un occhio nero". Tina tentò anche il suicidio ingerendo delle pillole, ma sopravvisse. Fino al divorzio.

"Il giorno in cui mio marito Ike e io ci siamo finalmente incontrati davanti a un giudice...a 39 anni, stavo per vincere la mia libertà", si legge nell'autobiografia.

Dopo il divorzio da Ike (con il quale è stata sposata dal 1962 al 1978) Tina si sentì totalmente svuotata: "Quando sono uscita dal tribunale avevo solo il mio nome d'arte, Tina Turner, e due Jaguar, che mi erano state concesse da Ike. Null'altro, nessuna idea di come avrei pagato il cibo, l'affitto, le bollette... Ma sono andata avanti lo stesso è sono diventata quella che sono".

