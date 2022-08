Timothée Chalamet torna a recitare con Luca Guadagnino e svela il primo trailer del nuovo film

La pellicola, in concorso alla prossima mostra del cinema di Venezia 2022, vede il giovane attore al fianco di Taylor Russell. Ed è proprio Chalamet, sul suo profilo Twitter e svelare il primo trailer, in cui appaiono scene inquietanti e violente.

L'attore torna al Lido un anno dopo l'anteprima mondiale di

"Dune"

Camille DeAngelis

in un film ispirato all'omonimo romanzo scritto dae che racconta la storia del primo amore tra Maren, una ragazza vissuta, e sopravvissuta, ai margini della società e Lee, un vagabondo disilluso con i capelli tinti di rosso fuoco.

Pellicola drammatica "on the road" su due giovani alla ricerca della loro identità, costretti a fare i conti con il loro passato doloroso e destinati a scontrarsi duramente per capire se il loro amore è più forte della sofferenza in una società che non li riconosce e non li rispetta.