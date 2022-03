"Ti amo ancora", la maxi scritta della band Eugenio in via Di Gioia dedicata al pianeta

La scritta " Ti amo ancora " è apparsa sul selciato di piazza San Carlo, il "salotto" di Torino . E la band torinese Eugenio in via Di Gioia ne ha rivendicato la paternità. "È la dichiarazione d'amore di oltre 150 persone che hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d'amore. Con gessetti da scuola elementare. Scotch di carta e un metro da sartoria".

Maxi scritta "Ti amo ancora" ideata dalla band Eugenio in via Di Gioia

"L'idea - spiega la band - è stata quella di una dichiarazione d'amore sincera. Una presa di coscienza proattiva verso una Terra che va curata. Verso un mondo economico, sociale e ambientale che va rivoluzionato".

Sulle polemiche sollevate gli 'Eugenio in via Di Gioia' sottolineano che non si tratta di un'operazione di marketing e che "la pioggia laverà la scritta in pochi minuti".

"L'aria irrespirabile della nostra città, il consumo disastroso del nostro pianeta, l'inconsistente progetto di futuro per le nuove generazioni resteranno lì, sotto gli occhi di tutti, come da sempre, invisibili. Tutto questo non è più possibile", conclude la band.

