Eugenio in Via di Gioia sperimentano sullo stile: più maturi con "Natura Viva"

L'ispirazione è sempre la stessa, quella della strada, ma i testi sono più maturi. E' il loro terzo album, ma " Natura Viva " per Eugenio In Via Di Gioia segna un passaggio importante, alle major (Virgin Records - Universal Music Italia). Il quartetto torinese sperimenta soprattutto sullo stile e "abbandona" il folk-pop del passato. "I nostri ascolti sono cambiati con il tempo, e il nostro modo di fare musica anche", spiega il cantante Eugenio Cesaro .

"Siamo passati dal suonare tanto per strada a farlo in cameretta usando programmi che ci hanno permesso di arrangiare i brani in fase di scrittura, come si fa nel pop moderno e nel rap: così per ogni canzone avevamo in mente da subito un suono", ha proseguito.

Per i testi, invece, l'ispirazione è sempre la stessa. I quattro busker spiegano così: "Le nostre canzoni nascono per strada, cerchiamo di cogliere l'ispirazione nelle persone che camminano mentre improvvisiamo". Il bassista Lorenzo Federici spiega che nei singoli "Camera mia" e "Altrove" "volevo descrivere come la solitudine non sia sempre un male". "Siamo più osservatori che non osservati, ma non guardiamo gli altri con distacco, anzi - aggiunge Emanuele Via - Rispetto al precedente album viene un po' meno la parte ironica: nelle nuove generazioni l'ironia rischia di essere fine a se stessa, di portare al cinismo".