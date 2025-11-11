Con "TH!NK" Andrea Rizzolini sfida i limiti della mente

Con "TH!NK", gli spettatori diventano parte attiva dello spettacolo. Andrea Rizzolini legge i pensieri, distingue il vero dal falso dal tono della voce e coinvolge tutta la sala in numeri di ipnosi. Nel corso dello spettacolo svela al pubblico che la magia non esiste, ma allo stesso tempo dimostra quanto sia affascinante crederci. Lo show diventa un gioco di specchi in cui l’arte di leggere la mente – resa celebre da serie televisive come "The Mentalist" o "Lie to Me" – diventa il punto di partenza per esplorare le contraddizioni del pensiero umano e quelle “zone di frizione” in cui le nostre credenze entrano in contrasto tra loro e non è più così ovvio che cosa è reale e cosa è finto, cosa sia vero o verosimile. Il mentalista non è più un personaggio misterioso dai poteri sovrannaturali né un detective dai talenti straordinari, ma un illusionista che ragiona con gli spettatori sulle loro percezioni, sulle credenze e sulle contraddizioni del pensiero umano.