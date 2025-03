"Incanti", lo show tra bellezza e magia: "Il trucco è solo un mezzo per dire qualcosa"

I social, racconta Andrea Rizzolini, hanno cambiato il modo di fare magia: "Molti sui social spiegano i trucchi, ed è molto interessante perché sta obbligando i maghi a puntare su altro. In molte parti del mondo si sta puntando sulla teatralità: questo è dovuto al fatto che per forza di cose sta decadendo il mago alla David Copperfield, che è David Copperfield perché nessuno sa quello che fa". Ma i social portano anche a modificare il modo in cui i trucchi vengono concepiti. "Essendo che la magia deve esistere per 30 secondi, il tempo di un reel, la magia sta diventando molto visiva. Si cerca di ricreare dal vivo quello che si cerca nell'effetto speciale al cinema", ha spiegato Rizzolini. "Nei nostri numeri non vedrete mai noi che mettiamo un oggetto in una scatola e poi facciamo vedere la scatola vuota. Perché quello non è visivo. Ciò che cerchiamo di fare noi è una magia per cui l'oggetto in un attimo scompare da davanti ai tuoi occhi o cambia colore visivamente", aggiunge.