"The Fabelmans", in esclusiva su Tgcom24 una scena del nuovo film di Steven Spielberg

"The Fabelmans" è un racconto di formazione, incentrato sul desiderio di un ragazzo di riuscire a realizzare i propri sogni. Il film esplora temi quali l'amore, l'ambizione artistica, il sacrificio, nonché di quei segreti inconfessabili che consentono di fare luce su sé stessi e sui propri cari, con chiarezza ed empatia.

La trama - Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) è appassionato di cinematografia, un interesse alimentato in lui anche da sua madre Mitzi (Michelle Williams), donna dalla spiccata vena artistica. Suo padre Burt (Paul Dano), è invece un uomo di scienza dalla brillante carriera che, pur non opponendosi alle aspirazioni del figlio, le considera alla stregua di un hobby. Nel corso degli anni, Sammy continuerà a documentare le vicende della sua famiglia, girando film amatoriali sempre più elaborati, interpretati da sua sorella e dai suoi amici. A 16 anni è già un acuto osservatore e narratore della sua realtà familiare, ma quando i suoi si trasferiscono altrove, Sammy scoprirà una verità sconvolgente che riguarda sua madre e che cambierà per sempre il suo rapporto con lei, con ripercussioni sul suo futuro e su quello dell’intera famiglia.

Il cast - Nel cast anche Seth Rogen nel ruolo di Bennie Loewy, il migliore amico di Burt Fabelman e "zio" adottivo dei ragazzi Fabelman, e Judd Hirsch nel ruolo di Boris, l’accattivante prozio di Sammy. Il cast comprende inoltre Jeannie Berlin e Robin Bartlett, che interpretano le nonne di Sammy; Julia Butters e Keeley Karsten nel ruolo delle sorelle di Sammy.

Spielberg "Ho attinto dai ricordi" - Nel suo mezzo secolo di brillante carriera, Steven Spielberg ha prodotto alcuni dei film più amati e innovativi della storia del cinema ("Lo squalo", "E.T.", "I predatori dell’arca perduta", "Jurassic Park", "Schindler's List" e "Munich". In ciascuna delle sue opere ha condiviso con il pubblico qualcosa di sé e del suo passato. Ora però è andato oltre, pescando direttamente dal proprio vissuto. "La maggior parte dei miei film riflettono le esperienze della mia formazione come filmmaker", ha spiegato. "Quando un regista dirige un film, anche se è basato sulla sceneggiatura di qualcun altro, riversa, volente o nolente, il proprio vissuto nella storia. E in questo caso, The Fabelmans non è neanche una metafora, perché attinge direttamente dai ricordi".

"Mi sono aperto senza imbarazzi" - Spielberg aveva il copione nel cassetto già da tempo, tuttavia ha iniziato a prendere in seria considerazione il progetto solo grazie al forte legame professionale con lo sceneggiatore Tony Kushner: "Non avrei potuto realizzare questo film senza il suo contributo. E' una persona a me vicina, che ammiro profondamente, che mi conosce bene e che rispetto enormemente. Per dare una forma a questa storia, è stato fondamentale potermi aprire senza riserve con qualcuno, abbandonando qualsiasi imbarazzo o vergogna".