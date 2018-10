1 ottobre 2018 08:24 Terry Gilliam: "Vedere i film degli altri mi deprime, ma mi piace Matteo Garrone" Il regista, in sala con "Chi ha ucciso Don Chisciotte", "benedice" il collega italiano candidato allʼOscar

Sandali ai piedi e sorriso rilassato, Terry Gilliam sembra non essere preoccupato per l'uscita del suo "Chi ha ucciso Don Chisciotte", che ha visto la luce dopo ben 25 anni di produzione. Chiuso questo enorme capitolo, il regista non ha in ballo nuovi progetti anche se il ruolo di semplice "spettatore" gli va stretto. "Non guardo film perché mi deprimo. Penso siano più belli dei miei, però di registi italiani mi piace Matteo Garrone" confessa a Tgcom24, 'benedicendo' così il nostro candidato all'Oscar.

Io l'ho finito, non come quel pigro di Orson Welles che l'ha fatto morire Ospite in Italia per il tour promozionale del film, il membro americano dei Monty Python non abbandona mai il suo humor durante le interviste. A chi gli chiede se l'anno prossimo celebrerà il mezzo secolo dei Python, risponde che gli "piacerebbe molto festeggiare con chi ancora ci sarà". E nel suo mirino finiscono anche un paio di attempate signore, che si lamentano della piccola cricca di giornalisti presenti nella hall dell'hotel. "Odio i vecchi. Oltre i 65 anni dovrebbero essere già tutti morti, invece continuano a parlare e parlare" commenta con una risata. Lui, che di anni ne ha 77 anni, non si preoccupa dell'età e non sembra temere nemmeno i giudizi a cui andrà incontro la sua travagliata opera "L'uomo che uccise Don Chisciotte".



Molti l'avevano bollato come il suo film incompiuto (ce n'è almeno uno nella carriera di ogni grande regista), invece dopo 25 anni è arrivato in Italia a presentarlo...

Esatto, non come quel pigro di Orson Welles che l'ha fatto morire il suo Don Chisciotte perché era troppo impegnato a girare pubblicità e altre cose. Qualcuno doveva pur portarlo a termine (ride).



C'è stato un momento in cui ha pensato che non ce l'avrebbe fatta?

Il problema è stato che tutti intorno a me dicevano smettila, basta, fai qualcos'altro. Così io mi fermavo, facevo un altro film e poi riprendevo. E' come salire sul monte Everest. La gente dice 'arrivi a un certo punto e poi ti fermi'. No, sono arrivato fino a qua e adesso vado fino in cima.



Immagino avesse molte aspettative. Ha avuto paura la prima volta che è stato proiettato; che non le piacesse o non piacesse al pubblico?

E' stato l'opposto in realtà. Ero più preoccupato quando abbiamo iniziato a girare, avevo paura di deludere le persone che lo aspettavano da tempo. Le prime due settimane di riprese sono state molto difficili, ma alla fine il lavoro prende il sopravvento. Vai avanti e smetti di pensare.<