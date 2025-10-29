Tedua torna con il singolo "Chuniri" e annuncia San Siro nel 2026

L'artista celebra dieci anni di carriera con il suo primo live nello stadio milanese
© Ufficio stampa
Tedua torna con un nuovo singolo "Chuniri" e contestualmente annuncia il suo primo San Siro nel 2026. Il 24 giugno infatti l'artista salirà per la prima volta sul palco dello Stadio Meazza di Milano, un nuovo importante traguardo nella sua carriera. Ma anche un appuntamento simbolico che arriva a dieci anni dall’uscita del suo primo mixtape, "Aspettando Orange County", pubblicato nel 2016 e considerato il punto di partenza del suo percorso artistico.
© Ufficio stampa
Con questo live, Tedua, che conta 79 certificazioni Platino, 39 Oro e oltre 2,9 miliardi di stream globali, celebra un decennio di musica e di successi, confermandosi tra i protagonisti della scena urban italiana.
L’annuncio del concerto coincide con la pubblicazione del nuovo singolo “Chuniri”, prodotto da Shune e diffuso a sorpresa sui social dell’artista prima dell’uscita ufficiale sulle piattaforme digitali. Il brano riporta l’ascoltatore alle sonorità e alle atmosfere che hanno definito i primi passi di Tedua, in particolare alle vibe di "Orange County," unendo scrittura introspettiva e ritmo energico.
Il titolo “Chuniri” fa presumibilmente riferimento a uno strumento musicale tradizionale georgiano (chuniri), un richiamo probabilmente simbolico al suono, all’identità o all’ispirazione del brano.
L’uso del termine e dell’ambientazione “fuori dal convenzionale” potrebbero quindi, come scrive Billboard, simboleggiare uno slancio verso una fase nuova della carriera, pur restando connesso alle origini.
© Ufficio stampa
In contemporanea è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale, diretto da Simone Mariano e Bogdan “Chilldays” Plakov per Borotalco.tv, girato tra Los Angeles e l’Italia.
Un “teaser” cinematografico in cui si vedono scene nel deserto, autostrade, e gesti simbolici. All’inizio del video appare un sarto che cuce su una giacca blu la data “24/6”, chiaro indizio per il live di Milano così come nel testo del brano la frase che recita: "Dieci anni di carriera / dalle case in affido / adesso tocca a me fra / e riempirò San Siro". Nel finale della clip poi l’artista è alla guida verso San Siro, in una sequenza simbolica che anticipa l’evento del 2026.
Con 79 platini, 39 ori e 2.9 miliardi di stream globali in carriera, Tedua è ormai considerato un trendsetter della scena ed è tra i nomi più affermati del panorama italiano. Il suo ultimo progetto “La Divina Commedia" , certificato 7 volte PLATINO, è stato uno degli album più venduti del 2023. Il suo ultimo tour tutto sold out nei palasport ha registrato oltre 100.000 biglietti venduti.