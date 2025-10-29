Tedua torna con il singolo "Chuniri" e annuncia San Siro nel 2026

In contemporanea è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale, diretto da Simone Mariano e Bogdan “Chilldays” Plakov per Borotalco.tv, girato tra Los Angeles e l’Italia.

Un “teaser” cinematografico in cui si vedono scene nel deserto, autostrade, e gesti simbolici. All’inizio del video appare un sarto che cuce su una giacca blu la data “24/6”, chiaro indizio per il live di Milano così come nel testo del brano la frase che recita: "Dieci anni di carriera / dalle case in affido / adesso tocca a me fra / e riempirò San Siro". Nel finale della clip poi l’artista è alla guida verso San Siro, in una sequenza simbolica che anticipa l’evento del 2026.