RITA PAVONE E TEDDY RENO © IPA
Ci sono artisti che attraversano il tempo senza perdere il loro fascino. Teddy Reno è uno di questi. Il cantante e produttore spegne 100 candeline, raggiungendo un traguardo che sa di storia, musica e ricordi. Un secolo vissuto da protagonista, capace di accompagnare intere generazioni con una voce elegante e con un talento che non si è limitato al palcoscenico, ma ha lasciato un segno profondo anche nell'industria discografica italiana.
A raccontare come sarà questa giornata speciale è la moglie Rita Pavone, compagna di una vita, all'Adnkronos: "È una bellissima data. Il geriatra mi ha detto che Teddy ha una tale forza che potrebbe arrivare anche a 105 anni. Festeggeremo tranquillamente con la famiglia, perché è il modo più bello per vivere questo traguardo". Nessuna celebrazione sfarzosa, ma l'abbraccio delle persone più care per rendere omaggio a un uomo che continua a rappresentare un pezzo importante della cultura musicale del nostro Paese.
Dalla guerra al successo: la lunga strada di Teddy Reno
La storia di Teddy Reno comincia a Trieste, dove nasce l'11 luglio 1926 con il nome di Ferruccio Merk Ricordi. L'infanzia è segnata dalle persecuzioni razziali che costringono lui e la madre a una lunga fuga durante gli anni più drammatici della Seconda guerra mondiale. Un'esperienza destinata a lasciare un'impronta profonda nel suo carattere e nella sua sensibilità.
La musica, però, diventa presto il suo rifugio. Già a dodici anni partecipa a un concorso per dilettanti e, nel dopoguerra, inizia il suo percorso professionale a Radio Trieste. Durante una tournée in Germania nasce anche il nome d'arte destinato a renderlo celebre: attraversando il fiume Reno sceglie infatti di chiamarsi Teddy Reno.
Negli anni Cinquanta conquista il pubblico con brani diventati classici della canzone italiana, come "Addormentarmi così", "Accarezzame", "Come sinfonia" e "Piccolissima serenata". Arrivano anche il Festival di Sanremo, il Festival di Napoli e una popolarità che supera i confini italiani.
L'intuito dell'imprenditore che ha scoperto nuovi talenti
Ridurre Teddy Reno al solo ruolo di cantante sarebbe però limitante. Il suo fiuto artistico lo porta a fondare la CGD, una delle case discografiche più importanti del panorama italiano, contribuendo a lanciare interpreti destinati a fare la storia della musica, da Jula De Palma a Johnny Dorelli, passando per Betty Curtis e Giorgio Consolini.
Parallelamente, cresce anche la sua presenza in televisione e al cinema con programmi di successo e film che lo vedono accanto a Totò e ad altri grandi protagonisti dello spettacolo italiano. È proprio sul set di "Rita la zanzara" che il destino gli fa incontrare la donna destinata a cambiargli la vita.
L'amore con Rita Pavone che ha sfidato tutto
La storia tra Teddy Reno e Rita Pavone fece discutere fin dall'inizio. Diciannove anni di differenza, una relazione tenuta segreta per lungo tempo e l'opposizione della famiglia di lei sembravano ostacoli insormontabili. Eppure il loro legame ha resistito a tutto.
Dopo il divorzio del cantante, la coppia si sposò a Lugano nel marzo del 1968, costruendo una famiglia con la nascita dei figli Alessandro e Giorgio. Negli anni Rita Pavone ha raccontato più volte quanto sia stata convinta della sua scelta, nonostante le resistenze iniziali dei genitori.
Oggi, dopo oltre mezzo secolo insieme, il loro rapporto continua a essere fatto di complicità e tenerezza. L'artista affronta i piccoli acciacchi dell'età, ma accanto ha sempre la donna che lo ha scelto contro ogni pronostico. E forse è proprio questa la fotografia più bella del 100esimo compleanno di Teddy Reno: non soltanto il ricordo di una carriera straordinaria, ma la storia di un uomo che ha attraversato un secolo senza smettere di credere nella musica, nell'amore e nella forza della famiglia.