Secolo d'oro

Teddy Reno compie 100 anni: una vita tra musica, amore e successi senza tempo

Dal debutto alla radio alla nascita della CGD, fino al grande amore con Rita Pavone: la vita di Teddy Reno è un pezzo di storia dello spettacolo italiano

11 Lug 2026 - 10:46
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 RITA PAVONE E TEDDY RENO © IPA

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Ci sono artisti che attraversano il tempo senza perdere il loro fascino. Teddy Reno è uno di questi. Il cantante e produttore spegne 100 candeline, raggiungendo un traguardo che sa di storia, musica e ricordi. Un secolo vissuto da protagonista, capace di accompagnare intere generazioni con una voce elegante e con un talento che non si è limitato al palcoscenico, ma ha lasciato un segno profondo anche nell'industria discografica italiana.

A raccontare come sarà questa giornata speciale è la moglie Rita Pavone, compagna di una vita, all'Adnkronos: "È una bellissima data. Il geriatra mi ha detto che Teddy ha una tale forza che potrebbe arrivare anche a 105 anni. Festeggeremo tranquillamente con la famiglia, perché è il modo più bello per vivere questo traguardo". Nessuna celebrazione sfarzosa, ma l'abbraccio delle persone più care per rendere omaggio a un uomo che continua a rappresentare un pezzo importante della cultura musicale del nostro Paese.

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Dalla guerra al successo: la lunga strada di Teddy Reno

 La storia di Teddy Reno comincia a Trieste, dove nasce l'11 luglio 1926 con il nome di Ferruccio Merk Ricordi. L'infanzia è segnata dalle persecuzioni razziali che costringono lui e la madre a una lunga fuga durante gli anni più drammatici della Seconda guerra mondiale. Un'esperienza destinata a lasciare un'impronta profonda nel suo carattere e nella sua sensibilità.

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La musica, però, diventa presto il suo rifugio. Già a dodici anni partecipa a un concorso per dilettanti e, nel dopoguerra, inizia il suo percorso professionale a Radio Trieste. Durante una tournée in Germania nasce anche il nome d'arte destinato a renderlo celebre: attraversando il fiume Reno sceglie infatti di chiamarsi Teddy Reno.

Negli anni Cinquanta conquista il pubblico con brani diventati classici della canzone italiana, come "Addormentarmi così", "Accarezzame", "Come sinfonia" e "Piccolissima serenata". Arrivano anche il Festival di Sanremo, il Festival di Napoli e una popolarità che supera i confini italiani.

L'intuito dell'imprenditore che ha scoperto nuovi talenti

 Ridurre Teddy Reno al solo ruolo di cantante sarebbe però limitante. Il suo fiuto artistico lo porta a fondare la CGD, una delle case discografiche più importanti del panorama italiano, contribuendo a lanciare interpreti destinati a fare la storia della musica, da Jula De Palma a Johnny Dorelli, passando per Betty Curtis e Giorgio Consolini.

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Parallelamente, cresce anche la sua presenza in televisione e al cinema con programmi di successo e film che lo vedono accanto a Totò e ad altri grandi protagonisti dello spettacolo italiano. È proprio sul set di "Rita la zanzara" che il destino gli fa incontrare la donna destinata a cambiargli la vita.

L'amore con Rita Pavone che ha sfidato tutto

 La storia tra Teddy Reno e Rita Pavone fece discutere fin dall'inizio. Diciannove anni di differenza, una relazione tenuta segreta per lungo tempo e l'opposizione della famiglia di lei sembravano ostacoli insormontabili. Eppure il loro legame ha resistito a tutto.

Dopo il divorzio del cantante, la coppia si sposò a Lugano nel marzo del 1968, costruendo una famiglia con la nascita dei figli Alessandro e Giorgio. Negli anni Rita Pavone ha raccontato più volte quanto sia stata convinta della sua scelta, nonostante le resistenze iniziali dei genitori.

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Oggi, dopo oltre mezzo secolo insieme, il loro rapporto continua a essere fatto di complicità e tenerezza. L'artista affronta i piccoli acciacchi dell'età, ma accanto ha sempre la donna che lo ha scelto contro ogni pronostico. E forse è proprio questa la fotografia più bella del 100esimo compleanno di Teddy Reno: non soltanto il ricordo di una carriera straordinaria, ma la storia di un uomo che ha attraversato un secolo senza smettere di credere nella musica, nell'amore e nella forza della famiglia.

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