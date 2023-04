Teatro Regio di Parma, Alessio Vlad nominato direttore artistico

La carriera di Alessio Vlad Nato a Roma nel 1955, Alessio Vlad studia pianoforte alla scuola di Vincenzo Vitale, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Santa Cecilia e all’Accademia Chigiana di Siena con Guido Turchi e Franco Ferrara, fenomenologia musicale con Sergiu Celibidache. Contemporaneamente frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia e i corsi di Storia dell’Arte di Cesare Brandi all’Università di Roma. Dopo essere stato maestro sostituto al Festival di Spoleto e al Teatro dell’Opera di Roma dove lavora, tra gli altri, con direttori come Thomas Schippers, Bruno Bartoletti, Gianandrea Gavazzeni, registi come Luchino Visconti e Eduardo de Filippo, compositori come Nino Rota e dopo essere stato allievo e collaboratore di Leonard Bernstein, inizia un’attività di direttore d’orchestra che lo porta a dirigere opere e concerti in tutto il mondo.

L’Associazione dei Critici Musicali Italiani ha insignito di dieci Premi Abbiati, per categorie diverse, spettacoli prodotti durante la sua direzione artistica dai Teatri di Genova, Ancona, Napoli e Roma. Come compositore per il teatro e il cinema ha collaborato, tra gli altri, con registi quali Bernardo Bertolucci, Franco Zeffirelli, Cristina Comencini, Giorgio Ferrara e Pier Luigi Pizzi.

La nomina di Vlad “Alessio Vlad è un direttore artistico di grande esperienza e competenza - dichiara Michele Guerra, Sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Teatro Regio - che darà un contributo fondamentale nell’arricchimento della proposta artistica e culturale della Fondazione Teatro Regio. Lo ringrazio per aver accettato di ricoprire questo ruolo, che lo vedrà lavorare accanto al nuovo Sovrintendente Luciano Messi e operare in una città che so Alessio Vlad considera in qualche modo già parte del suo percorso artistico. Buon lavoro al nostro direttore artistico”.

"Con la nomina di Alessio Vlad alla Direzione artistica del Teatro Regio di Parma - dichiara il Sovrintendente Luciano Messi - si completa la squadra che già vede coinvolti Barbara Minghetti, Responsabile dei Progetti Speciali e Curatrice di Verdi Off, e Francesco Izzo, Direttore scientifico del Festival Verdi e Direttore Didattico dell’Accademia Verdiana. Grazie all’integrazione di competenze di questo nuovo gruppo di lavoro e alle capacità professionali di tutto lo staff del Teatro, potremo proseguire e ampliare il percorso di crescita della nostra Istituzione, dialogando con la città, il territorio e le loro tante espressioni culturali, sociali, e musicali, e allargando i nostri confini in Italia e nel mondo. Ad Alessio Vlad, cui mi lega un rapporto di collaborazione e di stima di lunga data, porto l’abbraccio del Regio e l’augurio di buon lavoro".