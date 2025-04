"AnMarcord", a Milano va in scena lo spettacolo-omaggio a Federico Fellini

Va in scena al Teatro Franco Parenti di Milano, giovedì 17 aprile alle 21, lo spettacolo-omaggio a Federico Fellini "AnMARCORD", che debutterà poi anche in Spagna l'8 maggio. Il ruolo di Federico Fellini è interpretato da Pietro Ubaldi, celebre doppiatore, autore e conduttore televisivo italiano. Indimenticabile la sua partecipazione alla saga cinematografica Pirati dei Caraibi nella quale ha dato la voce al pirata Hector Barbossa. Ha, inoltre, prestato la voce a Jeremy Clarkson in tutte le puntate della celebre serie BBC "Top Gear". Al suo fianco in scena un cast di 21 attori, tutti diplomati e allievi attori e allieve attrici della STM.