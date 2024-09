Al Teatro Franco Parenti Andrée Ruth Shammah parla di disagio giovanile con "Chi come me"

Dopo i sold out e l'ottima critica ottenuta con le rappresentazioni nella scorsa stagione, Andrée Ruth Shammah porta in scena "Chi come me" al Teatro Franco Parenti, dall'1 ottobre all'1 dicembre. Il testo ha origine dall'incontro dell'autore Roy Chen con il personale medico e alcuni ragazzi ospiti di un centro di salute mentale di Tel Aviv avvenuto nel 2019, quando fu contattato e invitato a partecipare a una lezione di teatro. Da questo primo incontro è nata un'intensa frequentazione e l'idea di realizzare un testo per il teatro.