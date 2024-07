Taylor Swift, aumentano le truffe sui biglietti del concerto di San Siro

Già a maggio, il tour più atteso dell'anno era finito nel mirino degli hacker che avevano mandato in tilt il sito Ticketmaster. Secondo quanto riportato dal Guardian, l'intrusione avrebbe portato in possesso degli hacker centinaia di migliaia di biglietti del tour della cantante statunitense, oltre a una richiesta milionaria di riscatto, per non far trapelare ulteriori informazioni online. Pochi giorni fa i malviventi informatici hanno svelato l'enorme quantità di dati sottratta, per un totale 30 milioni di eventi in tutto il mondo e di essere riusciti a rubare i dati del codice a barre di 440mila biglietti per i live di Taylor Swift. Il riscatto chiesto per evitare la pubblicazione di dati sensibili sarebbe partito da 500 mila dollari, salvo poi essere aumentato a 8 milioni di dollari.