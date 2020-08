Taylor Swift, star generosa: dona 25mila euro ad una studentessa che vuole diventare matematica

"Mi chiamo Victoria Mario e sono una 18enne nera con un sogno...". Si è descritta così l'adolescente britannica di Tottenham lanciando un appello su GoFundMe : "Mi è stato offerto un posto presso l'Università di Warwick per studiare matematica, ma non posso permettermelo", ha aggiunto. Taylor Swift si è imbattuta per caso nel post della ragazza e non ha esitato un istante donandole quasi 25mila euro per realizzare il suo sogno....

Victoria Mario aveva creato qualche settimana fa una pagina su GoFundMe, piattaforma gratuita proprio per la raccolta fondi, chiedendo 60mila euro per realizzare il suo sogno: diventare un matematica. La giovane aveva spiegato di aver superato gli esami e di essere stata accettata per studiare in un prestigioso college britannico, ma che purtroppo non poteva permettersi di accettare il posto.



Dopo aver letto l'appello Taylor Swift non ha perso tempo e ha subito risposto all'appello: "Victoria, mi sono imbattuto nella tua storia online e sono così ispirata dalla tua determinazione e dedizione a trasformare i tuoi sogni in realtà. Voglio darti un contributo per raggiungere il tuo obiettivo e buona fortuna per tutto ciò che fai! Con affetto, Taylor".