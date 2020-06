Taylor Swift favorevole all'abbattimento delle statue: "Non possiamo cambiare la storia, ma questo sì"

Negli Stati Uniti stanno cadendo centinaia di statue a seguito della morte di George Floyd: a partire da quelle in onore di Cristoforo Colombo fino a quelle dedicate agli schiavisti. Sulla questione è intervenuta anche Taylor Swift, che via social ha dichiarato: "Come abitante del Tennessee, mi fa male che ci siano monumenti nel nostro stato che celebrano personaggi storici razzisti. Non possiamo cambiare la storia, ma possiamo cambiare questo".".

“Demolire le statue non riparerà i secoli di oppressione sistemica, violenza e odio che i neri hanno dovuto sopportare, ma potrebbe portarci un piccolo passo in avanti per far sentire tutti gli abitanti del Tennessee e i visitatori del nostro stato al sicuro, non solo quelli bianchi", ha chiarito. "Abbiamo bisogno di cambiare l'immagine delle persone che hanno perpetuato terribili modelli razzisti da eroi a malvagi. E i malvagi non meritano statue".

L'appello social - La popstar si è poi rivolta direttamente alle istituzioni: "Chiedo alla Capitol Commission e alla Tennessee Historical Commission di prendere in considerazione le implicazioni di quanto sia doloroso continuare a combattere per questi monumenti. Quando combatti per onorare il razzismo mostri ai cittadini neri del Tennessee da che parte stai e continui il ciclo di violenza. Non possiamo cambiare la storia, ma possiamo cambiare questo".

