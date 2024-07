Il boato di San Siro per Taylor Swift: in 65mila cantano con la reginetta del pop

L'uscita dalla foresta è veicolata dall'energia di "1989" e delle mega hit "Shake it Off", mentre l'ottavo atto è tutto per il nuovo album "The Tortured Poets Department", uscito lo scorso aprile. Sdraiata su un letto Taylor Swift canta "Fortnight", prima del momento più atteso del live: le "surprise songs" con cui a ogni tappa la star delizia il suo pubblico, suonando in versione acustica brani che non sono nella setlist ufficiale. "E' una nuova tradizione che ho inaugurato con questo tour" ha spiegato lei imbracciando la chitarra per eseguire per la prima volta in versione acustica "the one" e "Wonderland" e poi sedendosi al piano per un mash up di "The moment I Knew" e "I almost do" dall'album "Red", dove ha avuto una piccola incertezza vocale che, se possibile, l'ha resa ancora piu' umana e vicina ai suoi fan.