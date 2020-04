Taylor Swift salva dalla chiusura un negozio di dischi di Nashville

Taylor Swift è intervenuta in prima persona per salvare un piccolo negozio di dischi di Nashville dalla chiusura a causa del coronavirus. "Grymey`s New & Preloved Music " ha infatti chiesto ai dipendenti di restare a casa, a seguito dell`ordinanza del sindaco. Un aiuto inaspettato è arrivato dalla popstar, che ha donato al negozio il denaro necessario per pagare tre mesi di assistenza sanitaria ai dipendenti.