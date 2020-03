Taylor Swift reginetta della musica: è l'artista che ha venduto di più nel 2019

Da Taylor Swift ai Beatles, ecco chi ha venduto di più IPA 1 di 10 Instagram 10 di 10 ipa 10 di 10 Ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 agenzia 10 di 10 instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 ipa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

È Taylor Swift la Best selling recording artist del 2019. A dichiararlo Ifpi, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo, che ha incoronato l'artista americana per la seconda volta, dopo un primo riconoscimento conferito nel 2014. Il 2019 è stato un anno di enorme successo per la Swift, che in agosto ha pubblicato il suo settimo studio album "Lover".