Taylor Swift è diventata... un uomo: eccola nel video del suo nuovo singolo "The Man"

E' un inno al femminismo il nuovo singolo di Taylor Swift che si intitola provocatoriamente "The Man", estratto dal disco dei record “Lover ” . E in un uomo si è trasformata la bella e brava cantante nel video da lei diretto, prodotto e naturalmente interpretato. Inno al femminismo in cui la star si chiede come sarebbe stata la sua vita se fosse nata nel corpo di un uomo: "If I was a man, then I’d be the man".

Il messaggio è chiaro: le differenze tra donne e uomini e la diversa percezione da parte del mondo e dei media dei traguardi raggiunti dagli uni e dalle altre ha determinato la storia.

E se una donna, dopo aver faticato il doppio di un uomo per raggiungere i suoi obiettivi professionali viene spesso guardata e giudicata solo per il suo aspetto esteriore o altrimenti accusata di essere senza scrupoli, l'uomo può permettersi di sentirsi al centro del mondo con i pieni poteri su tutto e tutti. E il video si chiude proprio con la Swift regista che dice al suo protagonista (che è poi lei stessa, ndr): "Non è buona la prima, avresti potuto essere un po' più sexy...!".



Incredibile la trasformazione di Taylor, resa irriconoscibile dopo ore di trucco e che nel video mostra i passaggi che l'hanno portata a diventare un uomo. Prima un manager senza scrupoli di Wall Street, con tanto di harem di belle ragazze in barca e partite di tennis e poi un clone di Don Johnson, il papà di Dakota, in Miami Vice che convola a nozze con una "sventola" modello Barbie. In mezzo scene in cui "The Man" urina in metropolitana contro un muro su cui sono scritti i nomi degli album della cantante di cui non possiede più i master: "Scomparsi. In caso di ritrovamento restituirli a Taylor Swift" si legge con chiaro riferimento alla disputa con Scooter Braun, il manager, che l'estate scorsa ha comprato la Big Machine Label Group che comprende l'intero catalogo musicale della Swift prima di "Lover".

