Taylor Swift, in Argentina fan accampati da 5 mesi in attesa dell'"Eras Tour"

Alcuni di loro, infatti, sono accampati da 5 mesi - hanno piantato le prime tende a giugno - fuori dal River Plate Stadium di Buenos Aires, dove il 9, 10 e 11 novembre si terranno tre date dell'"Eras Tour" della cantante, per aggiudicarsi un posto in prima fila. Come era accaduto a Campovolo per il concerto di Harry Styles , anche in questo caso sono state fissate delle regole ferree. Lo riporta il sito Pitchfork, che ha intervistato alcuni di loro.

Critiche, acquazzoni e scatenati tifosi di calcio non hanno fermato i fan di Taylor Swift in Argentina .

Le regole dei fan - I fan hanno allestito quattro tende fuori dallo stadio, che vengono occupate, a rotazione, da centinaia di fan. Per i turni, due organizzatori hanno creato un foglio di calcolo interno, che viene aggiornato dagli amministratori designati e che tiene traccia di circa 60 persone per tenda. Inoltre, gli organizzatori segnano il tempo che le persone trascorrono accampati: più è maggiori sono le possibilità di finire in prima fila. Tuttavia, per il codice di condotta generale dei campeggiatori, nessuno è obbligato a rinunciare del tutto alle proprie responsabilità: le persone possono continuare ad andare a scuola, all'università o al lavoro.

"Il fatto che ci siano così tante persone rende le cose più facili", ha spiegato una ventenne di nome Irina, aggiungendo che la madre è d'accordo con l’iniziativa purché continui con successo a sostenere gli esami universitari.

Gli incentivi - Sono previsti anche degli incentivi per particolari occasioni: campeggiare durante un temporale garantisce il doppio delle ore (pioggia e pioviggine, però, non contano), così come passare una notte intera. Dormire accampati è obbligatorio almeno una volta al mese, insieme a un minimo di 60 ore mensili, per mantenere il proprio posto.

Una nuova routine - Tutti gli Swifties dicono di essersi abituati alle loro nuove routine negli ultimi mesi. Un minimarket e una stazione di servizio nelle vicinanze sono i luoghi ideali per una pausa bagno, un rifornimento di acqua calda e uno spuntino veloce. Alcuni fan riescono addirittura a farsi consegnare il cibo in tenda. Le persone trascorrono il tempo mettendosi al passo con gli studi, creando braccialetti dell'amicizia e chiacchierando. Alcuni sono diventati amici.

Le critiche - Tante le critiche arrivate sui social - ma anche dal vivo - ai fan accampati. Domande come "Lavori?", "Studi?" e "Fai la doccia?" sono all'ordine del giorno. "Per qualche motivo la gente è molto arrabbiata perché siamo accampati qui - dice un'altra di loro -. A volte sei sdraiato e senti qualcuno urlare 'Vai a lavorare!' alle 2 di notte. Ma sei tu quello che è fuori da una tenda a gridare alle 2 del mattino: non dovresti lavorare domani? Ti colpisce davvero così tanto? Sono io che dormo per strada, non tu".