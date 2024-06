Il video di quei momenti è iniziato a circolare sui social e la stessa Momsen l'ha diffuso sui suoi canali, aggiungendo alla fine alcune foto in ospedale. Poi ha successivamente commentato: "Momento rock and roll, un pipistrello mi è rimasto attaccato alla gamba durante l'esibizione, non ne avevo idea fino a quando la folla non ha iniziato a urlare, indicandomi. Mi ha morso quindi punture di antirabbica per le prossime due settimane. Grazie allo staff dell'ospedale che mi ha soprannominato Batgirl". La cantante dei Pretty Reckless è in questo periodo la band di supporto per il tour europeo degli Ac/Dc, che abbiamo visto anche in Italia, il 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia.